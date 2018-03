Sam, l'assistant personnel de FCM, prend du galon

FCM travel a boosté les services de son assistant personnel Sam. La nouvelle version donne la possibilité aux Travel Managers de gérer les collaborateurs en déplacement et leurs itinéraires. Sam les avertira si des problèmes sont rencontrés pendant la mission. Le service leur permettra de régler la difficulté rencontrée ou de communiquer avec le voyageurs d'affaires pour s'assurer qu'il va bien.Par ailleurs le mode Premium réservé aux clients de la TMC, lancé en novembre dernier en France, Suisse, Royaume-Uni, USA et Canada, a été déployé en Belgique, Irlande, Singapour, Hong Kong et Malaisie. Il sera mis en place dans 7 autres pays d'ici fin avril : Finlande, Suède, Norvège, Allemagne, Danemark, Pays-Bas et Pologne.La version Premium propose des services supplémentaires comme la synchronisation automatique des réservations, un outil de réservation intégré, live chat avec un consultant FCM, et possibilité de partager sa position pour faciliter le "Duty of Care" de l’entreprise.FCM travaille également sur des fonctionnalités améliorant la sécurité des voyageurs d'affaires et le duty of care. L'appli utilisera la géolocalisation du collaborateur et les données de l'itinéraire et les comparera avec les incidents relevés afin d'émettre des alertes en temps réel.Par ailleurs, FCM Travel prépare aussi. Ce chatbot s'appuie sur sa communauté pour venir en aide aux voyageurs d'affaires. En effet, les utilisateurs pourront utiliser leur truc et astuces de leurs confrères pour améliorer l'expérience de voyage. Par exemple, un professionnel bloqué deux heures dans un aéroport pourra, via le chatbot, connaître la zone la plus calme de l'aéroport, où se trouve les sièges les plus confortables ou encore où recharger son ordinateur.