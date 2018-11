Singapore Airlines va transférer des lignes à Scoot

Scoot va prendre en charge plusieurs routes de SilkAir et Singapore Airlines comme par exemple des dessertes indiennes. Le transfert prendra place entre avril 2019 et le second semestre 2020. La low-cost va aussi voir sa flotte s'étoffer puisqu'elle recevra également 14 Boeing 737-800 de SilkAir.La compagnie singapourienne qui a entrepris un programme de transformation de 3 ans pour réduire ses coûts et améliorer sa compétitivité, a prévu d' absorber Silk Air après 2020 . L'intégration sera réalisée après le lancement d'un programme de modernisation des cabines du transporteur régional d'un montant de 100 millions de dollars singapouriens.