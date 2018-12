Six Senses double la mise à Singapour

Six Senses Maxwell est installé dans un bâtiment de style colonial du 19ème siècle, et a été rénové dans le respect de son style architectural d’origine. Situé à proximité du Six Senses Duxton qui a ouvert au printemps , il formera avec lui le Six Senses Singapour.Les 138 chambres et Suites de la nouvelle adresse, conçues par l’architecte et designer français Jacques Garcia, affichent un style européen alliant tradition et modernité : laiton, laque, minibars en marbre ou encore installations Lefroy Brooks faites à la main dans les salles de bains.L'établissement abrite 5 espaces de restauration allant de Murray Terrace, brasserie de style européen ; au Cook & Tras, restaurant bibliothèque convivial ; en passant par le Rose Lounge & Bar, bar à cocktails cosy habillé de fauteuils club et banquettes ; ou encore le Bar Garcha. Si quatre des cinq points de restauration sont situés au rez-de-chaussée, le Jardin Comestible de Max se trouve quant à lui sur le toit de l’hôtel et côtoie une piscine de 25 mètres et un gymnase.Par ailleurs, les voyageurs d'affaires auront la possibilité de se détendre au Spa Six Senses qui ouvrira début 2019. Pendant leurs moments de loisir, ils pourront aussi profiter des expériences proposées à l’extérieur par l'établissement comme le MacRitchie Treetops Walk, l’exploration des jardins botaniques, la découverte du Quartier Civique ou la visite des maisons coloniales iconiques noires et blanches. Ces activités s’ajoutent à celles disponibles au Six Senses Duxton, qui incluent des consultations de médecine traditionnelle chinoise (gratuites), des dégustations de thé, des cours de yoga.2 Cook Street,Singapour 078857Tel : +65 6914 1400Mail : reservations-maxwell@sixsenses.com