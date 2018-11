Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Sky Valet se pose aux terminaux d’affaires des aéroports de Madrid et Barcelone

A l’issue d’appels d’offres, le gestionnaire aéroportuaire espagnol AENA a sélectionné Sky Valet pour exploiter les services aéronautiques des terminaux d'affaires de Madrid et Barcelone.



des terminaux d'affaires de Madrid (au 31 octobre) et de Barcelone (au 13 novembre).



A lire également Sky Valet poursuit son développement international



Le réseau d'assistance à l'aviation privée estime que ces nouveaux contrats lui offrent "une visibilité de 5 ans minimum, que la marque mettra à profit pour poursuivre sa stratégie de montée en gamme, avec notamment l’objectif de certifier ces deux FBO, IS-BAH. Ils pourront bénéficier du savoir-faire mis en œuvre dans l’ensemble du réseau, dont le FBO de Cannes-Mandelieu".



A fin octobre 2018, le terminal d’aviation d’affaires de Madrid avait enregistré 4 200 mouvements depuis le 1er janvier, avec une perspective de 5 000 mouvements pour la fin de l’année. Celui de Barcelone avait géré 2 500 mouvements, avec un objectif de 2 800 au 31 décembre.



Par ailleurs, Sky Valet a lancé le label Sky Valet a remporté les appels d’offres lancés par l’AENA pour les FBO (fixed-based operator : services aéronautiques d'aéroport d'affaires) des terminaux d’affaires des aéroports de Madrid et Barcelone.Le réseau d'assistance à l'aviation privée estime que ces nouveaux contrats lui offrentA fin octobre 2018, le terminal d’aviation d’affaires de Madrid avait enregistré 4 200 mouvements depuis le 1er janvier, avec une perspective de 5 000 mouvements pour la fin de l’année. Celui de Barcelone avait géré 2 500 mouvements, avec un objectif de 2 800 au 31 décembre.Par ailleurs, Sky Valet a lancé le label Sky Valet Connect en octobre dernier.