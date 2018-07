Southwest Airlines est la compagnie aérienne préférée des Américains

C'est la plus ancienne compagnie low-cost au monde, Southwest Airlines (LUV) est aussi la compagnie aérienne préférée des Américains, selon un sondage Harris Poll réalisé auprès de plus de 77 000 consommateurs américains âgés de plus de 15 ans. En dépit de problèmes de sécurité qui avaient entaché sa réputation, la compagnie a su rallier tous les suffrages.