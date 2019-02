Suivideflotte.net rend son offre plus nomade

"Nos chiffres 2018 ne sont pas encore publiés, mais nous avons une projection d'une hausse de 5% du chiffre d'affaires"

Suivideflotte.net, créée en 2000, poursuit son développement. En 2018, le parc de véhicules équipés avec ses solutions a atteint plus de 40 000 voitures ou camions en France, soit 6550 de plus qu'en 2017., indique Julien Rousseau, Président Directeur Général de l'entreprise.L'entreprise 100% française a entre autres profité de la nouvelle réglementation, mise en place en 2017 , obligeant les entreprises à communiquer aux autorités l'identité et l'adresse des salariés qui ont commis une infraction avec un véhicule de fonction., explique le PDG puis il ajouteAutre sujet de réjouissance de l'année 2018 pour Julien RousseauL'innovation est, en effet, au cœur du développement de Suivideflotte.net. Le spécialiste de la géolocalisation a décidé de miser sur les applications mobiles en 2019 afin de proposer une offre plus nomade.Pour les exploitants, il a lancé l'appli Suivimobile. Elle leur permet d'avoir accès depuis leur smartphone aux données des véhicules comme le kilométrage, le niveau des réservoirs, la charge des batteries... Il est également possible d'ajouter la solution d'éco-conduite OptiDriving. Elle fait remonter dans l'appli les informations sur les comportements de conduite des collaborateurs ou encore le classement éco-conduite des salariés.Autre nouveauté 2019 : l’application Suiviparc. Cet outil donne accès à tous les indicateurs nécessaires au management de la flotte comme sa taille, le nombre d'entrée et de sortie, de véhicules géolocalisés ou encore de désignation ANTAI. Une fonctionnalité permet par ailleurs de faire un état des lieux des véhicules. Elle propose aux gestionnaires du parc de prendre la voiture de fonction en photo sous les 4 angles et d'indiquer les dégâts repérés (rayure, pièce cassée, salissure, bosse/enfoncement...).assure Gatien de Béjarry, responsable Marketing de Suivideflotte.net.Une fois l'état déclaré, les informations sont transmises sur le portail de Suivideflotte.net. Dans la fiche véhicule, les utilisateurs accèdent à l'historique de l'ensemble des états des lieux réalisés et peuvent retrouver les conducteurs en possession du véhicule lors de l'apparition du problème.L'entreprise a également amélioré son application Suiviconducteur. L'appli de géolocalisation et de conseils à l'éco-conduite offre désormais aussi une fonction d'aide à la conduite. Elle indique à l'automobiliste s'il est dans une zone à risques. L'outil signale le niveau de dangerosité - selon le contexte routier ou la vitesse de la voiture - par le biais d'une jauge ou d'un signal sonore.L'année 2019 de Suivideflotte.net sera également marquée par l'ouverture d'une agence à Bordeaux et d'un nouveau bâtiment dédié au service R&D à Tours.