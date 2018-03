Swiss : nouvelle offre de restauration et chiffre d'affaires en hausse

"gamme d'aliments et de boissons de haute qualité enrichie par des marques suisses traditionnelles"

"forte concurrence persistante et de l'augmentation notable du prix du pétrole"

"Dans les années à venir, il sera crucial de doter l'aéroport de Zurich de perspectives de croissance répondant à la demande du marché, afin que SWISS et le transport aérien suisse puissent subsister face à la concurrence mondiale et que la Suisse préserve sa compétitivité".

Comme cela avait déjà été évoqué , les snacks ne seront plus gratuits pour les tarifs Eco les plus bas de Swiss des court et moyen-courriers au départ et à destination de Genève (à l'exclusion de New York et Zurich). La compagnie a profité de la présentation de ses résultats annuels pour confirmer le lancement de cette offre à partir de fin mai.Les clients Economy Light ne se verront plus offrir que de l'eau minérale. Les passagers Economy Classic et Economy Flex continueront à recevoir gratuitement une collation et une boisson.Les voyageurs d'affaires affamés se verront alors proposer l'offre payante Swiss Saveurs. Moyennant un supplément, ils auront accès à une. Les produits frais Swiss Saveurs sont conçus et fabriqués en collaboration avec la filiale genevoise de Globus, société suisse de commerce de détail.En revanche, Swiss Saveurs ne sera accessible gratuitement qu'aux clients Business Class.La transformation des cabines, dans toutes les classes , des cinq avions long-courriers de type Airbus A340-300 commencera cet été. À terme, tous les avions long-courriers de la compagnie disposeront d'un accès Internet à bord. Les appareils court et moyen-courriers en seront équipés à partir de 2019.Swiss a augmenté son chiffre d'affaires de 3.2% à 4,95 Mrd CHF en 2017 (contre 4,80 Mrd CHF en 2016). Cette croissance est due à l'utilisation d'avions de plus grande capacité et à des taux d'occupation (passagers et fret) en hausse.Le bénéfice d'exploitation (EBIT) a progressé de 31%, passant de 429 Mio CHF à 561 Mio CHF. En 2018, Swiss s'attend à ce que son résultat soit légèrement inférieur à celui de 2017, compte-tenu d'une. L'entreprise ajouteLe groupe Lufthansa, maison mère de la compagnie helvétique, a pour sa part enregistre un bénéfice record en 2017