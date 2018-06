Swiss volera entre Zurich et Brême cet hiver

Swiss lancera une liaison entre Zurich et Brême lors du programme d'hiver 2018/19. Elle proposera aux voyageurs d'affaires douze fréquences hebdomadaires entre les deux villes : deux par jour du lundi au vendredi, ainsi qu'un service le samedi matin et un vol le dimanche soir.Par ailleurs, la compagnie poursuivra toute l'année plusieurs destinations lancées cet été. Ainsi, elle poursuivra la liaison entre lancée fin mars , avec douze vols hebdomadaires. Elle maintiendra aussi la desserte estivale de Kiev, la capitale ukrainienne, à raison de quatre fréquences par semaine : les lundi, mercredi, vendredi et dimanche.Les voyageurs pourront également se rendre deux fois par semaine (vendredi et dimanche) à Brindisi, dans le sud de l'Italie. Enfin, Swiss desservira l'île de Sylt en s'y rendant les mercredi et samedi pendant la période de Noël et du Nouvel An.Le transporteur a aussi prévu d'augmenter la la fréquence des vols sur certaines lignes. Il boostera son offre entre Zurich et Madrid. Swiss proposera ainsi dix fréquences hebdomadaires supplémentaires cet hiver. Des vols supplémentaires permettront également de rallier les villes allemandes de Berlin, Hambourg et Düsseldorf.Les voyageurs en partance de Genève pourront s'envoler pour Palma de Majorque. La ville sera desservie tous les samedis de décembre à mars.De plus côté Loisir, Swiss s'envolera cet hiver pour la ville lapone de Kittilä, en Finlande. Les vols auront lieu tous les samedis, du 22 décembre 2018 au 2 mars 2019. Toutefois, ils ne pourront être réservés que par l'intermédiaire du spécialiste scandinave Kontiki Voyages.La compagnie a aussi prévu d'augmenter la fréquence de ses vols à destination de la ville espagnole de Madrid et proposera deux nouveaux vols, matin et soir, du lundi au jeudi.Porto (Portugal), Moscou (Russie) ainsi que Marrakech (Maroc) seront desservies plus souvent pendant la saison hivernale 2018/2019.