TAV Airports (ADP) au capital de l'aéroport d'Antalya

TAV Airports a finalisé l’acquisition de 49% du capital de la société concessionnaire de l'aéroport d'Antalya (Turquie). Cette opération, annoncée en février dernier, représente un montant de 360 millions d'euros.TAV Airports, détenu à 46,12% par Groupe ADP, exploitera la plate-forme turque en commun avec l'allemand Fraport AG (actionnaire à hauteur de 51% d'ICF) et partagera à égalité le contrôle de la société concessionnaire.En 2017, l'aéroport d'Antalya a accueilli plus de 26 millions de voyageurs en 2017 et 2,5 millions de passagers à l'issue du premier trimestre 2018.