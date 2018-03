TAV Airports a acquis 49% du gestionnaire de l'aéroport international d'Antalya

"Cette opération s'inscrit dans la continuité du développement du Groupe ADP et de TAV Airports et reflète la capacité de TAV Airports à saisir des opportunités de création de valeur à long terme et à trouver des relais de croissance pour les années futures. TAV consolide ainsi sa position de 1er opérateur turc aéroportuaire en exploitant quatre des cinq aéroports de la Riviera turque".

Le Groupe TAV Airports – dont le Groupe ADP détient 46,12% - a signé un accord en vue de l'acquisition de 49 % de la société ICF, concessionnaire de l'aéroport international d'Antalya.TAV et Fraport (qui continuerait de détenir 51 % du capital de la société concessionnaire à l'issue de l'opération) partageraient à égalité le contrôle d'ICF. La plate-forme turque a accueilli plus de 26 millions de passagers en 2017.Le communiqué ajoute :Cette opération reste soumise à l'approbation des autorités compétentes.