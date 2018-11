TOTEC 2018 : l’expérience voyageur au cœur de cette 10e édition

"Les innovations du marché loisirs arrivent en force dans le voyage d’affaires. En prendre conscience et regarder vers l’avenir devient désormais essentiel puisque les voyageurs d’affaires sont les premiers concernés par ces évolutions"

"c’est la convergence de toutes ces technologies qui permet d’apporter de nouvelles solutions et de vraies innovations dans le marché du voyage d’affaires"

Devenu un événement majeur dans le secteur du Tourisme et du Digital, le TOTEC s'ouvre cette année aux acheteurs, travel managers et fournisseurs du Voyage d'Affaires. Qu'il voyage à titre personnel ou professionnel, le voyageur voit son expérience se transformer sous l'impact des nouvelles technologies et son exigence croître vis-à-vis des services mis à sa disposition. Comment les technologies influeront-elles sur l'expérience avant, pendant et après le déplacement? Quelles sont leurs promesses vis-à-vis de la sécurité, de la productivité et de la maîtrise des coûts? Autant de sujets qui seront traités le 11 décembre prochain.Les conférences du TOTEC porteront sur l'impact des technologies sur les métiers et la manière de consommer. Parmi les speakers de cette 10e édition, Sébastien Fabre, Vice-Président Airline and Airport Solutions SITA abordera l es évolutions des aéroports avec le développement de l'intelligence artificielle, de la biométrie et de la robotique; Aurélie Krau (Festive Road) expliquera comment les secteurs du Tourisme et du Voyage d'Affaires peuvent mutuellement s'inspirer; Charles Petruccelli (Ex- Président Monde d'Amex GBT) reviendra sur la transformation de la distribution... Une table ronde réunira également Aude Kremer (FCM Travel Solutions), Gentiane Pozzi Barret (Google) et Armelle Solelhac (Switch) autour de la redéfinition de la Travel Experience grâce au mobile, à l'IA et à la blockchain. En marge des conférences, les participants auront l'occasion de faire du networking et de découvrir des services et produits innovants., déclare Frédéric Vanhoutte, Président d’Eventiz Media Group (EMG). Pour Guillaume Poulain, rédacteur en chef de Déplacements Pros.com,. Grâce au TOTEC, les acheteurs et travel managers auront une vision précise de l'impact de la technologie sur leurs métiers, leurs process et l'expérience voyageur.Pour vous inscrire il vous suffit de cliquer sur ce lien . Les adhérents de GBTA et de l'AFTM ont accès à un code promotionnel.