Tap Air Portugal renforcera la voilure sur les USA cet été

Tap Air Portugal va profiter de l'arrivée de l'Airbus A330neo dans sa flotte pour booster son offre sur les États-Unis. La compagnie lancera des dessertes sur Chicago et sur Washington lors du programme d'été 2019.La compagnie assurera 5 liaisons par semaine entre Lisbonne et Chicago O'Hare à compter du 1er juin 2019. L'Airbus décollera du Portugal à 13h05 tous les jours sauf les mardi et jeudi pour une arrivée dans l'Illinois à 16h05 (heure locale). Il s'envolera ensuite de la plate-forme américaine à 18h05 pour un atterrissage en Europe à 7h50 le lendemain.La liaison entre Lisbonne et Washington D.C débutera le 16 juin 2019. Les deux capitales seront reliées 5 fois par semaine (tous les jours sauf le mardi et samedi). Le transporteur proposera un décollage du Portugal à 16h30 et des USA à 22h40.