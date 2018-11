TAP Air Portugal a reçu son premier A330-900

TAP Air Portugal a réceptionné son premier gros-porteur A330neo de nouvelle génération, le 26 novembre. La compagnie portugaise attend 19 nouveaux Airbus A330-900neo d’ici fin 2019.



L'avion est équipé de 298 sièges, répartis en 3 classes : 34 en affaires, 96 en Economy Plus et 168 en classe économique. La cabine Airspace by Airbus offre plus d'espace, des compartiments de rangement supérieurs plus grands, un meilleur éclairage et un système de divertissement et de connectivité en vol de dernière génération, comme le wifi.



Cet appareil sera déployé sur des liaisons au départ du Portugal et à destination du continent américain et africain.