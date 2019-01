Thalys a trouvé son nouveau CEO

Thalys a trouvé le remplaçant d'Agnès Ogier dont le départ avait été annoncé en octobre dernier. Il s'agit de Bertrand Gosselin, actuellement Directeur de la région Paris Rive Gauche et notamment du RER C au sein de SNCF Mobilités.En rejoignant l'entreprise, Bertrand Gosselin renoue avec une carrière commencée à l’international. D’abord chez Rail Europe España, contribuant à la création d’une filiale de distribution directe de la SNCF à Madrid (1992-1994). Puis à la Direction Grandes Lignes TGV où il a piloté la tarification des TGV Bruxelles-Province (1997- 1999).Spécialiste de l’intermodalité, il a conduit le développement des synergies au sein du groupe SNCF entre Transilien, TER, Effia et Keolis, avant de diriger le cabinet du Directeur de la branche Transport public (2001-2005).Par ailleurs, Bertrand Gosselin a défini l'offre SNCF d’Ile-de-France Transilien en tant que directeur du Marketing et des Services de 2010 à 2012. Puis, il a ensuite pris les fonctions de Directeur de la région Paris Rive Gauche ainsi que de la ligne RER C.Bertrand Gosselin a également dirigé plusieurs établissements au sein du Groupe SNCF, aussi bien pour les services à bord (directeur adjoint de l’établissement de contrôleurs de Paris Austerlitz, 1999-2001) que pour l’exploitation ferroviaire sur la région de Paris Saint-Lazare (2006-2010).Diplômé de l’ESCP Europe (1991) et d’un master 2 en gestion publique de l’Université Paris-Dauphine, il a 49 ans. Il est père de 2 enfants.