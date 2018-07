Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Tout est prêt pour les avions sans pilotes et les drones de livraison

Le salon aérien de Farnborough, qui vient de s'achever ce dimanche 22 Juillet, est connu comme étant la plus grande foire de l'année pour la vente d'avions de passagers. Mais c'est aussi l'endroit où l'on présente l'aviation de demain. Cette année l'innovation va encore plus loin avec toute une série de technologies dont beaucoup ont, apparemment ,l'intention d'éliminer l'humain de l'équation.



Plus de pilotes dans les avions et moins de mécaniciens dans les ateliers.



Boffins au Royaume-Uni, le géant de l'ingénierie Rolls-Royce a fièrement exposé un ensemble de robots miniatures conçus pour accélérer la révision des moteurs en supprimant la nécessité de détacher les moteurs de l'avion lors des visites en atelier.



Les robots "swarm" de type cafards de moins d'un demi-pouce de diamètre parcourent la turbine en bandes et renvoient des images aux équipes d'inspection après avoir été déposées par des hôtes dits "serpents" qui se frayent un chemin à travers le moteur.



Adieu le mécano et bye bye le pilote assis derrière les commandes. Farnborough s'est livré aux véhicules aériens sans pilote et aux drones, allant de la machine volante de livraison qui garantit le dépôt en douceur d'un colis près de votre porte jusqu'aux plus récents modèles militaires qui peuvent tout faire exploser.



Le Cygne Noir des frères bulgares Svilen et Konstantin Rangelov se distingue pour avoir apporté une touche écolo-cool au secteur. Présenté comme une sorte de drone anti-Amazone mieux adapté aux économies émergentes. Le modèle, à essence, utilise une aile semblable à un planeur pour transporter des charges utiles de 350 kilos sur près de 2500 kilomètres et atterrir sur les pistes courtes et non pavées courantes en Afrique et dans d'autres pays en développement.



Mais ce qui motive le plus le secteur de l'industrie, c'et le cockpit vide.Les recherches sont très avancées pour l'avion sans pilote. Les experts vous diront qu'il est plus facile d'automatiser complètement un avion qu'une voiture (les chances d'une collision en mouvement sont certainement plus faibles), mais les entreprises assurent leurs arrières en développant des variantes de fret avant d'essayer de convaincre les passagers de monter dans un avion sans personne aux commandes.



Boeing a indiqué que les engins sans pilote seront une priorité pour NeXt, une nouvelle organisation formée pour développer des produits futuristes et innovants. À Farnborough, on pouvait voir un modèle de giravion du genre de celui qui, selon la compagnie, pourrait bourdonner dans les rues congestionnées de la ville d'ici quelques années, et non des décennies.



Pas un grand constructeur aérospatial qui ne se vantait pas de son taxi volant. Airbus et Boeing ont déjà des plans bien avancés, mais Rolls-Royce a marqué un grand coup en présentant un engin utilisant la technologie de la poussée verticale.



La compagnie texane Aerion propose un modèle de huit à douze passagers qui est essentiellement une version plus rapide (Mach 1,4) des jets d'affaires d'aujourd'hui. Boom Technology de Denver pousse un avion de ligne de 55 places à ailes delta qui devrait atteindre Mach 2,2. Enfin, Spike Aerospace de Boston travaille depuis un moment sur



Autant de nouveaux produits qui visent essentiellement,dans un premier temps, une clientèle fortunée et une clientèle d'affaires. Beaucoup de ces projets verront le jour et feront partie de notre quotidien dans les prochaines années.

