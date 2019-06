Trajet domicile-travail : Edenred lance son Ticket Mobilité

Leader mondial des solutions de paiement dans le monde du travail, Edenred est principalement reconnu pour le succès de son Ticket Restaurant. Dans le secteur du déplacement, Edenred a déjà développé des partenariats avec Midas ou Norauto. Le groupe a également créé en 2014 Ticket Travel Pro, une solution de gestion des dépenses dans le secteur du voyage d’affaires.





Dans la lignée de l’examen parlementaire du projet de loi mobilités qui prévoit une prise en charge des frais de déplacement domicile-travail des employés et la mise en place d’un forfait mobilité durable, Edenred va lancer une nouvelle offre intitulée Ticket Mobilité. Le principe est dans le même esprit que le Ticket Restaurant. Edenred va proposer à ses clients une offre d’accompagnement sur les déplacements. La société a une expérience en la matière avec le service Mobility disponible en Belgique. En relation avec de nombreux acteurs de la mobilité, Edenred proposera notamment une carte-carburant et ouvrira l’accès à une plateforme mettant à disposition des moyens ou modes de transports durables, tels que le vélo ou le covoiturage. Pour Julien Tanguy, directeur général d’Edenred France, l’ambition est "d’offrir la meilleure expérience digitale possible aux entreprises clientes et à leurs salariés pour la prise en charge des trajets domicile-travail". Le dirigeant indique également que le Ticket Mobilité est "une transposition du modèle du Ticket Restaurant".