Transavia volera entre Nantes et Tel Aviv cet hiver

Transavia consolide une nouvelle fois son réseau au départ de Nantes. Après avoir ouvert 5 nouvelles lignes lors du programme d'été 2018, la low-cost prévoit de profiter de l'hiver pour lancer une desserte vers Tel Aviv. Elle volera vers la ville israélienne deux fois par semaine, à partir du 7 novembre.Transavia a aussi prévu de renforcer son offre en prolongeant 4 liaisons estivales sur l’hiver : Séville, Casablanca, Djerba et Monastir. Par ailleurs, elle boostera les fréquences à destination de Marrakech et Agadir.La compagnie du groupe Air France-KLM proposera au départ de Nantes 270 000 sièges supplémentaires d’octobre 2018 à mars 2019. Elle augmentera ainsi son offre de 62% à l’hiver prochain.Cette croissance sera soutenue par l’arrivée d’un nouvel avion à Nantes d’ici à la fin de l’année, portant à 3 le nombre d’avions basés localement en hiver et à 4 sur l’été.• Tel Aviv : 2 vols directs par semaine, à partir de 59 € TTC aller simple, disponible à partir du 7 novembre.• Agadir : 2 vols par semaine, à partir de 70€ TTC (prolongement de l’hiver), disponible depuis le 23 décembre 2017.• Rome : 2 vols directs par semaine, à partir de 39 € TTC aller simple, disponible depuis le 19 avril• Catane : 2 vols directs par semaine, à partir de 39 € TTC aller simple, disponible depuis le 1er juin.• Djerba : 2 vols directs par semaine, à partir de 70 € TTC aller simple, disponible depuis le 9 juin• Casablanca : 2 vols par semaine à partir de 69 € TTC aller simple, disponible depuis le 9 juin.