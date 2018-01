Trivago : les tarifs hôteliers ont grimpé au 2ème semestre

L'étude de Trivago confirme les statistiques publiées le même jour par In Extenso Deloitte et la hausse globale des prix en 2017 de l'hôtellerie.Si les tarifs hôteliers français du premier semestre 2017 ont été inférieurs à ceux du 1er semestre 2016, cette tendance a ralenti à partir de juillet pour s'inverser au mois d’août. Le prix moyen d'une nuitée était alors de 117€ (contre 115€ en 2016). Cette hausse des tarifs par rapport à l'année précédente s'est maintenue jusqu'au mois de décembre 2017, notamment dans les 10 plus grandes villes du pays (à l’exception de Bordeaux).Avec 150 euros en moyenne pour une nuit d’hôtel en chambre double standard en 2017, Paris a affiché les tarifs hôteliers les plus élevés de France par rapport aux autres grandes villes de l’Hexagone. Néanmoins, certaines métropoles ont bénéficié d’une certaine saisonnalité.Ainsi, au mois de juillet et août 2017, Nice présentait les prix hôteliers les plus élevés. Il fallait compter 151 euros en moyenne pour une nuitée dans un hôtel niçois lors de ces deux mois d’été (contre 147€ et 123€ à Paris en juillet et août). Au mois de décembre, Strasbourg qui a entre autres profité de l'attractivité des marchés de Noël, a enregistré des tarifs plus élevés que dans les autres métropoles françaises. En décembre 2017, il fallait débourser 170 euros en moyenne pour une nuit dans un hôtel strasbourgeois (contre 146€ à Paris, 109€ à Lyon, 105€ à Bordeaux).Sur l'ensemble de l'année, la plus forte baisse des prix hôteliers a été enregistrée à Lille (101€) et Marseille (90€) avec un repli de -6%. Les augmentations les plus importantes étaient sur Annecy (+6%, 143€), Biarritz (+5%, 132€) et Nantes (+4%, 84€). La capitale affiche pour sa part un recul des prix de 1% (150€).