Tunisie: Syphax Airlines autorisée à redécoller

La compagnie aérienne privée Syphax Airlines avait cessé ses activités en 2015 suite à des difficultés financières. L’autorisation obtenue par Syphax pour reprendre ses activités intervient après l’approbation par la justice d’un plan de redressement prévoyant la restructuration des dettes de la compagnie et l’indemnisation de ses clients.Le fondateur de Syphax Airlines, Mohamed Frikha, a précisé que la compagnie compte désormais lancer un programme de wet-lease, c'est-à-dire un programme de location d’appareils avec l’équipage complet, l'entretien et l'assurance. Les deux biréacteurs Bombardier CRJ900 de Syphax seront ainsi loués à une autre compagnie africaine pour générer des revenus en attendant que la compagnie tunisienne finalise l’obtention de son droit de trafic, un processus qui devrait prendre environ cinq mois.Syphax Airlines reprendra ensuite les airs, avec des vols vers la France, l’Italie, l’Algérie et l’Espagne.