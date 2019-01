Turkish Airlines mise sur un nouveau siège Business sur-mesure

"Le revêtement intérieur des fauteuils comporte également une touche de luxe grâce à son capitonnage en Alcantara, un matériau utilisé pour les voitures de sport".

Pour le moment, aucune image n'a filtré sur les fauteuils Classe Affaires sur-mesure qui seront installés sur les 25 B787-9 et les 25 A350-900 de Turkish Airlines. Toutefois, Stelia Aerospace chargé de la conception des sièges a révélé quelques éléments.Ce siège "Full Flat, Full Access, Full Privacy" offrira entre autres un espace pour les jambes de 44 pouces (1,11m), des accoudoirs abaissables et un écran tactile 18 pouces haute définition. Par ailleurs, des cloisons de séparation ajustables entre les rangées alternantes seront installées pour les fauteuils centraux afin que le passager puisse choisir son niveau d’intimité.La compagnie souhaite également proposer à ses clients Business des espaces de rangement plus importants, des lampes de lecture intégrées et une grande tablette pour les repas. L'équipementier ajouteSelon la commande confirmée en mars 2018, les livraisons des B787-9 et A350-900 débuteront à l'été 2019.