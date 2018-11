Twin Jet : une base et 8 vols quotidiens à Lille

"Le résultat de ce travail en collaboration est la création d’une nouvelle grille horaire plus adaptée pour les utilisateurs de la ligne"

"Les horaires et les jours de fréquentation sont encore en discussion avec les acteurs principaux de la ligne, mais la décision est prise, la ligne va ouvrir"

"Nous avons décidé de créer une nouvelle base sur l’aéroport de Lille car, d’une part, de nombreuses routes ont été identifiées, et d’autre part, nous souhaitions depuis longtemps nous établir sur cette plate-forme ou les installations sont parfaites pour nos opérations".

Depuis l’annonce de l'arrêt de la liaison Lille – Strasbourg de Hop! , Twin Jet planche sur la reprise de la ligne avec les acteurs industriels locaux et les agences de voyages. La compagnie ajouteAinsi, Twin Jet décollera de l'aéroport du Nord de la France à 7h20 du lundi au vendredi à partir du 1er avril 2019. L'avion atterrira ensuite en Alsace à 8h25. Le vol retour quittera Strasbourg à 8h55 et se posera à Lille à 10h00.La seconde fréquence sera assurée du lundi au vendredi. Le départ de Lille sera programmé à 17h10 et celui de Strasbourg à 18h45.La compagnie compte également ouvrir une liaison Lille – Clermont-Ferrand. Elle expliqueLe transporteur prévoit aussi 2 autres routes au départ de la piste lilloise, dont une vers l’ouest et une vers le sud. Vincent Courtois, le responsable commercial du réseau régulier soulignePar ailleurs pour assurer son développement, Twin Jet recrute 10 pilotes sur Lille et sur autres bases.