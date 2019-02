Twin Jet va relier Strasbourg à Milan

Twin Jet continue de renforcer son offre sur l'aéroport de Strasbourg. Après le lancement de la desserte de Lille , elle prévoit de proposer une liaison vers Milan à compter du 9 avril 2019. Les vols seront assurés tous les mardi, mercredi et jeudi.L'avion décollera de la plate-forme italienne à 13h30 et se posera en Alsace à 14h35. Il quittera ensuite l'installation française à 15h00 et atterrira en Lombardie à 16h05.Le vol Strasbourg - Milan est affiché à partir de 131 € TTC l'aller simple.