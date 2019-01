Le vol Lille – Strasbourg de Twin Jet va décoller plus tôt que prévu

"Les contrats signés avec les entreprises locales nous ont permis d'anticiper cette ouverture de ligne, permettant aux usagés actuels de conserver le bénéfice de cette desserte".

"l'ouverture d'une prochaine ligne entre Lille et Clermont-Ferrand est toujours en discussion et devrait aboutir sous peu dès que les derniers accords seront formalisés".

"au départ de Strasbourg, la compagnie a identifié d'autres routes que nous pourrions exploiter, mais il est encore trop tôt pour dévoiler lesquelles. La compagnie a prévu de déployer 3 avions au total sur ces 2 bases, le premier arrivant à Lille en février".

Afin d'assurer un service continu entre les villes de Lille et de Strasbourg, Twin Jet a décidé d'avancer la reprise de la ligne abandonnée par Hop! . La compagnie volera entre les deux villes à compter du 27 février au lieu du 1er avril 2019.Vincent Courtois, responsable du développement des lignes régulières, a expliquéGuillaume Collinot, directeur général de Twin Jet, a confirmé les projets de l'entreprise pour l'aéroport du nord de la France De son côté, Olivier Manaut, président du Groupe, a préciséLes horaires des vols ont été pensés pour répondre aux besoins des voyageurs d'affaires. Ils leur permettront de réaliser un aller-retour sur la journée en semaine.L'avion décollera ainsi de Lille à 7h20 tous les lundi, mardi, mercredi et jeudi pour se poser en Alsace à 8h25. Le retour quittera l'aéroport strasbourgeois à 8h55 pour un atterrissage dans le Nord à 10h00.La deuxième fréquence proposera un départ de la plate-forme lilloise à 17h10 du lundi au vendredi et à 18h45 de Strasbourg.