USA : 3 nouvelles compagnies intègrent le programme TSA Precheck

Les deux low-cost transatlantiques Icelandair et Norwegian ainsi que le transporteur régional ViaAir font maintenant partie du programme TSA Precheck.Les passagers des compagnies reconnues par le TSA peuvent bénéficier, s'ils sont membres du programme, de contrôles de sûreté simplifiés dans les aéroports américains participants. Par exemple, ces voyageurs n'ont pas besoin d'enlever leurs chaussures, ceintures ou vestes et ou encore de sortir les ordinateurs portables des bagages à main.Toutefois, ce service payant (85 dollars pour 5 ans) est ouvert uniquement aux citoyens américains ou aux résidents permanents. Avec les 3 nouvelles arrivantes, le programme compte désormais 56 compagnies domestiques et internationales dont Air France-KLM depuis février dernier.