USA : le Stewart International Airport se fait plus New-Yorkais

L' Aéroport Stewart International va changer de nom. Les autorités souhaitent lui donner le nom de New York Stewart International Airport afin d'avoir une meilleure visibilité auprès des voyageurs. La piste, située à 60 km au nord de Manhattan , veut ainsi mettre en avant sa relative proximité avec New York.La plate-forme est actuellement desservie par 4 compagnies américaines : American, Delta, JetBlue et Allegiant ainsi que par la low-cost Norwegian Air. La compagnie européenne prévoit d'ailleurs de doubler son offre entre l'installation et Dublin en avril.