USA : le shutdown pourrait allonger les temps d'attente aux aéroports

"ils ont un impact minimal puisqu'il y a 51 739 employés assurant les contrôles"

Des centaines d'agents de la TSA ont décidé de se faire porter pale pendant le shutdown qui entraîne le non-versement de leurs salaires. Selon un article de CNN paru le 4 janvier 2019, les congés maladies se sont multipliés dans au moins 4 aéroports majeurs ces derniers jours. 170 salariés de l'aéroport de New York JFK ont ainsi pris des journées maladies et les absences ont quasiment triplé à Dallas-Fort Worth. Le nombre d'arrêts-maladies a aussi augmenté sur les plates-formes de Charlotte et Raleigh-Durham.Le Département de la Sécurité intérieur a démenti l'information le lendemain sur Twitter en assurant qu'il s'agissait d'une "FakeNews". Dix minutes plus tard, la TSA a de son côté reconnu que les arrêts-maladies avaient débuté pendant les fêtes et que leur nombre augmentait. L'agence assure qu'. Elle ajoute que la sécurité n'est pas compromise. Toutefois, l'administration chargée de la sûreté des transports prévient que les temps d'attente aux contrôles des aéroports pourraient être affectés en fonction du nombre de congés-maladies.La paralysie partielle des administrations fédérales des USA rentre dans sa 3eme semaine. Le mur à la frontière mexicaine, voulu par Donald Trump, est au cœur de cette crise. Le président américain refuse de signer la loi budgétaire car elle ne prévoit pas le financement de son projet. Or, les démocrates, désormais majoritaires à la chambre des représentants, ne veulent pas valider cette construction.Un précédent shutdown, né des conflits politiques entourant la mise en place de l'Obamacare, avait bloqué les administrations du pays pendant 15 jours en octobre 2013. Il avait entraîné entre autres la fermeture de 10 guichets à l'aéroport de New York et de vives inquiétudes chez les travel managers ou les associations professionnelles du Business Travel.