Uber protège mieux ses chauffeurs

Uber fait un geste envers ses chauffeurs européens qui ont organisé plusieurs mouvements ces derniers mois pour protester contre leurs conditions de travail . L'entreprise américaine a mis en place de nouvelles protections.La couverture proposée en partenariat avec l'assureur Axa prendra en charge les événements survenus en course et en dehors. Ainsi, elle couvrira les coûts ou les pertes de revenus générés par des blessures pendant un trajet mais également ceux liés à des éléments extérieurs au travail comme par exemple les maladies graves, les blessures ou encore l'arrivée d'un enfant.Uber précise que la couverturePour en bénéficier, le chauffeur devra. Pour les coursiers d'Uber Eats, le seuil est de 30 livraisons.