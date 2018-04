Uber va aussi faire du vélo

Uber va acheter la start-up de vélos électriques partagés Jump Bikes. Les deux entreprises travaillent d'ores et déjà ensemble à San Francisco. Depuis le début de l'année, il est possible en effet de louer les bicyclettes rouges vif dans la ville californienne via l'application d'Uber.



250 vélos sont à la disposition des voyageurs d'affaires. Pas besoin de chercher une borne, les deux roues équipés de GPS peuvent déposés n'importe où dans la ville.



Jump qui compte une centaine d'employés, va devenir une filiale d'Uber. L'entreprise - également présente à Washington - souhaite se développer à travers le monde.



Le patron du VTC Dara Khosrowshahi a confirmé l'information mais n'a pas dévoilé le montant de l'opération.