Uber sur le point de racheter Careem, son concurrent au Moyen-Orient

Si Uber essuie des revers en Asie, en témoignent ses échecs face à l’Indonésien Go-Jek et le géant chinois Didi , l'entreprise américaine mise sur l’Inde, l’Afrique et le Moyen-Orient pour se refaire une santé. C’est dans cette dernière région que la plateforme de VTC est proche d’un accord qui pourrait lui offrir un quasi monopole au Moyen-Orient. Uber serait en effet en pourparlers avec Careem, son concurrent basé à Dubaï, selon Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier. Aucune décision finale n’a été prise pour l’instant mais un rachat pour 2 à 2,5 milliards de dollars est évoqué.A ce jour, Careem dispose d’une flotte de plus d’un million de chauffeurs et opère dans une centaine de villes aux Émirats arabes unis, au Qatar, en Arabie saoudite, à Bahreïn, au Liban, au Pakistan, au Koweït, en Égypte, au Maroc, en Jordanie, en Turquie, en Palestine, en Irak et au Soudan. Outre la réservation de VTC, l’application de l’entreprise émiratie permet de commander des vélos, des voiturettes de golf, des bateaux et des tuk-tuk, ou encore de programmer des livraisons.