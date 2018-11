Uber teste UberX+ en Australie

Après avoir annoncé un renforcement de Uber for Business en France et l'arrivée de son programme de fidélité Uber Rewards, le géant américain étoffe son offre en Océanie avec UberX +. Une version améliorée de UberX à un prix abordable, selon un communiqué. Le concept : proposer aux clients des chauffeurs hautement côtés avec des voitures récentes et spacieuses.Ce nouveau service sera testé du 19 novembre au 7 décembre 2018 à un prix identique (pour le moment) à celui d'UberX. En 2019, si le test est concluant, le prix pour une course devrait être multiplié par 1,2.