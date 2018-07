Un Américain sur 7 loupe son vol à cause des files d'attente dans les aéroports

millennials

Si les aéroports misent de plus en plus sur les technologies pour fluidifier les flux de passagers, les voyageurs d'affaires doivent encore jongler avec des files d'attente aux points cruciaux de leur parcours. Et régulièrement, les contrôles constituent le grain de sable qui enraye leur planning minutieusement préparé. Selon l'étude de Capital One, 14% des passagers américains ont déjà loupé un vol au cours des 12 derniers mois à cause des queues trop longues aux comptoirs d'enregistrement ou aux contrôles.Lessont les voyageurs ayant le plus de mal à prendre en compte ces minutes perdues aux différentes étapes du transit. Plus d'un sur 4 (28%) ont raté un avion car ils se sont retrouvés pris dans les files d'attente des plates-formes.Dans l'ensemble, les trois quarts des 1000 sondés ont indiqué que les temps d'attente influençaient leur heure d'arrivée à l'aéroport ainsi que leur façon de s'habiller et de faire leurs bagages. Environ la moitié des américains interrogés reconnaissent que leur inquiétude concernant les temps d'attente aux contrôles les conduit à arriver à l'aéroport entre 1h30 et 2h00 avant le décollage.Afin d'éviter d'être retenus plus que nécessaire à la sécurité, la majorité des passagers choisissent de porter des chaussures faciles à enfiler et évitent les ceintures et bijoux.Ce n'est pas la première fois que les files d'attente sont mises en cause pour les vols loupés. En mai 2016, American Airlines reprochait à la TSA la lenteur des contrôles et la longueur des files d'attente dans les aéroports américains. Elle estimait alors que près de 70 000 de ses clients avaient manqué leur avion en raison de l’extrême lenteur des contrôles de sûreté.