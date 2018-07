Un avion d'EasyJet évacué à Roissy à cause d'un passager violent

"extrêmement pénible pour l’équipage et les passagers à bord"

"Nous ne tolérerons aucun comportement menaçant ou violent envers notre équipage et nous ferons le nécessaire pour que des poursuites soient engagées. Nous faisons tout notre possible pour soutenir les membres d’équipage qui ont été soumis à ce comportement inacceptable".

Face à la recrudescence d'incidents impliquant des passagers ivres, de plus en plus de compagnies aériennes réclament un durcissement de la réglementation des ventes d'alcool dans les aéroports. Ryanair est une des chefs de file de ce mouvement . La low-cost irlandaise devrait pouvoir compter sur un soutien encore plus prononcé d'EasyJet après l'incident survenu sur l'aéroport de Roissy le 29 juin dernier.Quatre passagers du vol Paris CDG – Majorque, retardé de deux heures, ont patienté dans la salle d'embarquement en buvant de l'alcool. Face à leur comportement inapproprié une fois dans l'avion, l'équipage a décidé de les débarquer. La situation a rapidement dégénéré. Un 5e passager a rejoint la dispute et a finalement donné un coup de tête à l'un des stewards. Les forces de l'ordre sont intervenues en plaquant au sol et menottant l'agresseur devant les autres passagers et quelques caméras.Après cet incident violent, l'ensemble des voyageurs a été débarqués et le vol n'a pu redécoller vers Majorque que le lendemain.EasyJet a réagi sur cet incidentdans plusieurs médias britanniques. Elle explique :