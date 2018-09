Un bel été pour Logis

"Malgré un panier moyen stable et des réservations tardives, les résultats sont nettement supérieurs à la moyenne nationale, largement portée par la bonne performance de Paris et, estimée à 2,4% d’évolution selon l’Observatoire MKG Consulting/OK_destination"

L'été a été une réussite pour Logis. Le groupe hôtelier a enregistré une hausse des séjours réalisés entre juin et août de +12% par rapport à la même période en 2017. La croissance est par ailleurs de +14,6% depuis le début de l’année., explique Logis.Le nouveau programme de fidélité , lancé le 1er juin dernier, affiche un chiffre d’affaires de 2,4 millions d’euros (+12% vs n-1) et compte 6% de clients adhérents supplémentaires. Le panier moyen est également en progression (+ 5%).La région Auvergne-Rhône-Alpes enregistre le plus grand nombre de réservations au sein du réseau Logis en France, totalisant 27 955 séjours (+15%), suivie par l’Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. La Normandie réalise pour sa part la meilleure progression avec +33,5% de réservations sur la période estivale.