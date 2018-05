Un nouveau programme de fidélité pour les Logis

"un des programmes de fidélité le plus généreux de toutes les chaînes hôtelières avec un taux de générosité pouvant atteindre 5,5%".

"Ces excellents résultats, principalement en basse et moyenne saison, sont à la fois les fruits du nouvel accompagnement opérationnel et commercial dont bénéficient les hôteliers-restaurateurs indépendants de la chaîne Logis, des optimisations du site logishotels.com et de la politique CRM".

Le programme de fidélisation O’Logis a été repensé afin de devenirLe nouveau dispositif, lancé le 1er juin prochain, permettra aux voyageurs d'affaires de gagner jusqu’à 5 points fidélité pour 1€ dépensé. Ainsi, un séjour de 2 nuits en demi-pension pour 2 personnes réservé sur logishotels.com rapporte 1 chèque de fidélité de 15€.De plus, il sera désormais possible de cumuler des points en restauration dès le 1er euro versé. Les membres recevront aussi un bonus de 25 points pour toute réservation effectuée sur le site de la marque. La carte O’Logis permettra également d’accéder à des réductions auprès de 30 000 partenaires (Boulanger, Sephora, DisneyLand, UGC…).La chaîne Logis a enregistré une hausse des réservations de 20% et de 22% du chiffre d'affaires entre janvier et avril 2018. La part de la clientèle internationale progresse et représente désormais 49% du chiffre d’affaires pour les 2 250 hôteliers restaurateurs indépendants, adhérents à la chaîne.L'entreprise souligne que