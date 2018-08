Un élu irlandais veut interdire les locations Airbnb

" Jusqu'à ce que les graves pénuries de biens immobiliers sur le marché soient traitées, les locations à court terme dans le cadre du système Airbnb devraient être interdites dans les zones désignées comme zones de pression locative ", déclare l'homme politique Des Cahill.



Pour la seule ville de Cork,la deuxième plus grande ville d'Irlande avec 120.000 habitants, 155 résidences sont disponibles sur Airbnb pour des locations de courte durée, contre seulement 48 offres de location à l'année sur le principal site d'annonces immobilières d'Irlande.



" Il est clair que le gouvernement a identifié des zones de pression et que, semaine après semaine, de plus en plus de maisons tombent du marché locatif privé vers Airbnb, ce qui ne fait qu'aggraver le problème ", explique l'élu municipal.



L'élu demande de normaliser les politiques mises en place pour Airbnb par des villes comme San Francisco, Barcelone et Berlin. Il se prononce pour la mise en œuvre d'une législation empêchant les locations à court terme dans les résidences secondaires, à moins que ces propriétés n'aient obtenu un permis de construire spécifique.