Un financier complète l'équipe de Brussels Airlines

Actuellement Vice President Asia Pacific de Lufthansa, Dieter Vranckx (45 ans), rejoindra Brussels Airlines à partir du 1er mai et dirigera le département financier (accounting, controlling, legal, purchasing & facilities) de la compagnie aérienne basée à Bruxelles, ainsi que les unités « aéropolitique » et « ressources humaines ». La division IT sera également placée sous sa responsabilité.Après le départ du CEO Bernard Gustin et du directeur financier début février, cette nomination met fin à une période bousculée. Dieter Vranckx n'est pas un inconnu chez Brussels Airlines : "", explique Etienne Davignon, Co-Président du Conseil d'Administration de SN Airholding, "s".Après avoir terminé ses études d'ingénieur commercial à Bruxelles, Dieter Vranckx a obtenu un Master of Business Administration à la Solvay Business School. En 2007 et 2016, il a suivi des programmes de management avancé à la London Business School et à l'IMD Business School à Lausanne.En 1998, Vranckx a occupé le poste de Operations Manager chez Sabena, avant de rejoindre Swissair à Zurich en 2000 en tant que Senior Manager Network Planning Europe. Fin 2001, il faisait partie de l'équipe du network planning qui a mis en place le nouveau réseau de SN Brussels Airlines.Entre 2001 et 2016, il a dirigé plusieurs départements au sein du groupe Lufthansa. De 2010 à 2013, il a été Regional Director USA Midwest et Canada chez Lufthansa Cargo et, entre 2013 et 2016, Vice President Home Markets chez Swiss International Air Lines. Les postes de direction qu'il a occupés jusqu'à présent étaient basés dans le monde entier, plus particulièrement à Bâle, Hong Kong, Zurich, Chicago et Singapour.Depuis 2016, Vranckx dirige les ventes du groupe Lufthansa en Asie-Pacifique, basé à Singapour. En tant que Vice-Président Asia-Pacific, il est responsable des activités de vente et de marketing de compagnies aériennes du groupe Lufthansa (Austrian, Brussels Airlines, Eurowings, Lufthansa et Swiss) dans toute la région Asie-Pacifique, menant une stratégie de croissance des ventes et des canaux numériques.