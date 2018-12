Un nhow à Londres pour les déplacements pros de cet été

Après la rénovation effectuée à Marseille , nhow se prépare à poser ses valises à Londres.L'enseigne design de NH Hotel Group ouvrira un établissement dans la capitale britannique à l'été 2019. Situé entre la City, Islington et Shoreditch, l’hôtel quatre étoiles sera le deuxième établissement du groupe au Royaume-Uni. Inspiré du concept "London Reloaded", la décoration associera des icônes britanniques traditionnelles et des éléments contemporains peu conventionnels.Nhow London disposera par ailleurs de 190 chambres, d’un restaurant, d’un bar, d’une salle de sport, d’espaces dédiés au networking et de plusieurs salles de réunion.