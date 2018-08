Un nouveau directeur des ventes Afrique subsaharienne pour le groupe Lufthansa

La nomination de Philippe Saeys-Desmedt au poste de Senior Director Sales Sub-Saharan Africa du groupe Lufthansa intervient après l'intégration complète des activités de vente d'Austrian Airlines, Brussels Airlines, Edelweiss, Eurowings, Lufthansa et Swiss en une seule force de vente en Afrique ainsi que la relocalisation du bureau de vente régional pour l'Afrique subsaharienne de Lagos (Nigeria) à Bruxelles (Belgique) au siège de Brussels Airlines.Philippe Saeys-Desmedt (57 ans) a commencé sa carrière à la Sabena en 1986, en tant que Cargo Operations Agent. A peine un an plus tard, il a rejoint le département des ventes en tant que représentant de la compagnie aérienne auprès des institutions européennes. En 1990, il a commencé à acquérir une expertise en Afrique et a été nommé General Manager pour l'Ouganda. Philippe Saeys-Desmedt a ensuite développé les activités de vente en Allemagne, au Cameroun et en Guinée équatoriale pour Sabena et Swissair.Sous la nouvelle compagnie aérienne Brussels Airlines, il est devenu responsable des ventes et des opérations au sol en tant que General Manager pour l'Afrique de l'Est, le Sénégal et la République Démocratique du Congo. Il a également été actif dans plusieurs pays africains en tant que représentant du commerce extérieur pour le gouvernement belge. Depuis 2013, Philippe Saeys-Desmedt est Vice President Sales Africa pour Brussels Airlines, responsable d'une équipe de 350 collaborateurs locaux.