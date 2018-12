Un nouveau look pour les salons Swiss à Genève

"le concept d’aménagement et de décoration a été revisité, avec pour objectif de proposer aux passagers une expérience encore plus qualitative"

La décoration des salons Swiss de l'aéroport de Genève est inspirée du design des lounges de Zurich, inaugurés en juillet dernier . La compagnie explique. Ainsi, ambiance accueillante et confort amélioré sont les maîtres-mots du relooking des lounges Business et Senator.Les salons sont équipés d’un mobilier moderne et design, alliant espaces adaptés au travail et zones de détente. Le concept d’éclairage a également été revu, pour offrir une atmosphère chaleureuse et relaxante. Enfin, l’espace a été optimisé pour s’adapter à un nombre de passagers en croissance.