Un p'tit tournoi de pétanque, pour fédérer les équipes ?

Après le tournoi de crème Chantilly , voici à présent le tournoi de pétanque ! Le Tiara Château Hôtel Mont Royal Chantilly a eu l'idée de créer un terrain de pétanques pour animer les séminaires. Installé sous les chênes (à défaut de platanes) tout près des tennis, la piste de 15m x 4m sera opérationnel dès les beaux jours.L’occasion de rejouer la scène de Pagnol à l’apéritif avant le déjeuner ou après le dîner car le soir, le terrain prend des airs de fête avec ses guirlandes lumineuses style guinguette qui éclairent suffisamment pour ne pas rater le cochonnet.Vous avez les équipes, le mode d’emploi, il ne vous manquera plus que le soleil, une pointe d’accent et un verre de rosé pour que l’illusion soit parfaite et la partie réussie. L'animation gratuite avec prêt de boules.A 45 mn de Paris et un quart d'heure de Roissy, l'hôtel a toute une panoplie de salles et d'espaces pour organiser des séminaires autour d'une table qui vaut à elle seule le déplacement.