Un salon Club Aspire à Gatwick début 2019

D'une capacité de 130 personnes, le salon payant comprendra trois parties : une zone d'affaires avec des postes de travail, un salon calme donnant sur la piste et une salle à manger avec un bar. Un buffet libre-service offrira des options chaudes et froides.Des points de recharge, des journaux et magazines gratuits et un accès wifi illimité seront également disponibles. L'accès est gratuit pour les détenteurs de Priority Pass, LoungeKey et Lounge Pass.Les salons Club Aspire ont ouvert leurs portes à Gatwick North en 2018 et à Heathrow T3 en 2016, ce qui, selon Swissport, a été un succès. L'exploitant du salon dispose également de salons Aspire dans tout le Royaume-Uni.