Un nouveau lounge Aspire à Gatwick

Avec 371 m², ce sera le second club de ce type au Royaume uni. Totalement repensé et redécoré, l'espace propose des zones de travail et de détente, un bar et un espace restauration chaud et froid.



Équipé du wifi, ce nouveau club sera accessible aux membres Priority Pass, LoungeKey et Lounge Club qui pourront utiliser leur abonnement en cours pour y accéder. Les invités supplémentaires seront facturés 15 £ (17 €) chacun.



Sans abonnement, l'accès se fera selon le temps de présence sur place : ceux qui n'ont pas d'abonnement peuvent pré-réserver trois heures pour 24,99 £ (28€). Enfin, les invités de passage devront s'acquitter à la porte d'un droit d'entrée de 28 £ (31 €).