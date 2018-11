Un train Virgin en Floride

Brightline et le groupe londonien Virgin Group ont annoncé un partenariat pour rebaptiser la jeune compagnie ferroviaire interurbaine en 2019.Un communiqué de presse indique que Virgin Group fera un investissement minoritaire dans Brightline, qui sera géré et exploité par l'équipe de direction de Brightline et les filiales de Fortress Investment Group.Brightline a lancé le service entre Miami, Fort Lauderdale et West Palm Beach en mai dernier. En tant que Virgin Trains USA, l'entreprise prévoit de s'étendre à Orlando et Tampa. La société a également annoncé son intention de construire un système ferroviaire reliant Las Vegas et le sud de la Californie. Le groupe Virgin compte plus de 60 sociétés, dont un réseau ferroviaire voyageurs au Royaume-Uni.