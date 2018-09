Une future Tchadia Airlines à N'Djaména

Ethiopian Airlines et le gouvernement tchadien ont signé un accord pour le lancement d'une nouvelle compagnie aérienne nationale tchadienne en octobre prochain. La nouvelle compagnie disposera d’une flotte initiale de deux avions Bombardier Q400. Baptisée «Tchadia Airlines», elle sera à 51% propriété de l'Etat tchadien et devrait dans un premier temps desservir les quatre principales villes du pays.Après la Zambie, Djibouti, la Guinée équatoriale, le Nigeria et la Guinée, Ethiopian Airlines continue à poursuivre sa politique de co-entreprises pour tisser sa toile en Afrique.