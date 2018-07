Une joint-venture unique pour Air France, KLM, China Southern Airlines et Xiamen Airlines

"En connectant les réseaux des quatre compagnies aériennes, la joint-venture offre aux clients, un large choix de destinations reliant l'Europe (Paris et Amsterdam) à la Chine (Beijing, Chengdu, Guangzhou, Hangzhou et Xiamen)"

"En 2016, nous avons célébré les dix ans de la joint-venture entre KLM et China Southern. Aujourd'hui, nous fusionnons les deux joint-ventures existantes en une seule. Je suis fier de cette joint-venture unique, car elle continue de renforcer les intérêts d'Air France-KLM en Chine. En unissant nos forces, nous offrons à nos clients un réseau étendu et homogène en Chine et en Europe"

"Au-delà de la joint-venture, les compagnies aériennes coopèrent étroitement dans d'autres domaines, notamment en ce qui concerne l'assistance en aéroport, le catering et la maintenance des appareils. Par exemple, Air France-KLM Engineering & Maintenance s'est vu confier l'entretien des moteurs de la flotte de Boeing 787 de Xiamen Airlines. Également, des coopérations plus étroites sont discutées dans d'autres domaines, tel que la maintenance des avions, ou l'exploitation du fret".

Après avoir étendu en mai dernier ses partenariats transatlantiques , Air France-KLM se renforce sur l'Asie.Air France, KLM, China Southern Airlines et Xiamen Airlines viennent, en effet, de fusionner leurs deux accords actuels pour former une joint-venture unique.Les quatre compagnies indiquent dans un communiqué communPar ailleurs, les temps de transfert et de correspondance sont optimisés.Les clients d'Air France-KLM peuvent également gagner des Miles Flying Blue en volant sur tous les vols opérés dans le cadre de cette joint-venture formée par les quatre partenaires aériens.Cette joint-venture élargie contribue à renforcer la position du groupe franco-néerlandais sur un marché aérien chinois en croissance. Chaque année, Air France, KLM, China Southern et Xiamen Airlines transportent environ 1 250 000 passagers entre l'Europe et la Chine sur leurs routes opérées en commun.Pieter Elbers, Président du Directoire de KLM a expliquéLe groupe ajouteDepuis 2006, KLM Royal Dutch Airlines et China Southern Airlines forment une joint-venture sur la liaison Amsterdam-Pékin. En 2015, Xiamen Airlines a rejoint cette joint-venture sur la ligne Amsterdam-Xiamen.En 2010, Air France s'est alliée à China Southern Airlines pour également former une joint-venture sur la ligne Paris-Guangzhou. Aujourd'hui, ces accords sont réunis pour former une unique joint-venture entre l'Europe et la Chine.