Air France-KLM a signé l'accord avec Delta Air Lines et Virgin Atlantic

Cette joint-venture élargie deviendra le choix privilégié des passagers voyageant sur l'axe transatlantique par son réseau large et équilibré, son programme de vols adapté aux besoins, ses tarifs compétitifs et ses avantages réciproques dans le cadre des programmes de fidélité de chacune des compagnies, notamment la possibilité de gagner et échanger des miles sur chacune d'elles. Les clients pourront également bénéficier de la mutualisation des espaces de chaque compagnie au sein des principaux aéroports afin d'améliorer les transferts et garantir un accès facilité aux salons des compagnies pour les passagers premium

Juste avant de quitter Air France-KLM , le PDG démissionnaire Jean-Marc Janaillac a signé avec Delta Air Lines et Virgin Atlantic Limited les accords finaux permettant d'étendre la joint-venture transatlantique.Ils définissent la gouvernance ainsi que les termes commerciaux et opérationnels de la co-entreprise annoncée en juillet dernier . L'accord prévoit que le groupe franco-neerlandais fera l'acquisition d'une participation de 31% dans Virgin Atlantic pour un montant de 220 millions de livres sterling, détenue par Virgin Group. La holding britannique conservera une participation de 20 % ainsi que la Présidence de Virgin Atlantic. Delta conservera sa participation de 49%.Air France-KLM, Delta et Virgin Atlantic travailleront conjointement afin d'obtenir les autorisations réglementaires nécessaires.Le communiqué précise que "".