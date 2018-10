Une nouvelle Directrice des gares continentales pour Eurostar

"une expérience client exceptionnelle"

En tant que Directrice des gares continentales d'Eurostar, Josette Demonchaux, 55 ans, a notamment pour mission de superviser la refonte du terminal de Paris Gare du Nord d'ici 2024, d'accompagner le bon développement de la compagnie ferroviaire ou encore d'offrirau sein des gares. Elle est licenciée en Histoire et en Gestion et Commerce.Forte d’une vaste expérience dans les opérations ferroviaires, tant à la SNCF qu’à l’international, Josette Demonchaux débute sa carrière à la SNCF à Paris Nord en tant que Responsable Opérationnelle escale et vente en 1991. Elle rejoint ensuite en 2000 la gare de Paris Saint Lazare où elle occupe le poste de Responsable de l’Information Voyageurs. En 2006, Josette Demonchaux devient Directrice Services et Production chez Alleo, joint-venture SNCF et Deutsche Bahn, puis en 2015 occupe la fonction de Responsable Métiers et Services Europe à la SNCF.Josette Demonchaux succède à Pedro Veloso, qui a quitté ses fonctions en septembre 2018 pour rejoindre SNCF Voyages en tant que chef de pôle ponctualité/ H00 et régularité.