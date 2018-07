La Gare du Nord va tripler de taille d'ici 2024

900 000 passagers par jour d'ici 2030

Les nouveaux espaces ont été pensés pour pouvoir gérer les 900 000 personnes par jour attendues en 2030. Le nouveau terminal départ réinterprétera le passage parisien du 19ème siècle de Haussman avec une galerie de 18 mètres de large sur près de 300 mètres. Elle abritera des offres ferroviaires, intermodales ainsi que des services et des commerces. De plus, une nouvelle façade est proposée sur la rue du faubourg Saint-Denis avec un accès direct au terminal départ.



Par ailleurs, le terminal Eurostar sera agrandi et pourra faire face au renforcement des contrôles douaniers liés au Brexit.



L’accessibilité sera aussi renforcée avec 2,5 fois plus d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques. La nouvelle gare du Nord proposera ainsi 55 ascenseurs et 105 escaliers mécaniques. Les accès aux 3 lignes métros et la circulation autour de l'installation seront également améliorés.



La nouvelle plate-forme qui souhaite s'inscrire dans la vie du quartier, proposera pour la première fois en France une piste de course de 1 km sur les toits, assortie de vestiaires publics et de nombreux autres équipements sportifs. Pratique pour les voyageurs d'affaires : 5 500 m² d’espace de coworking sont prévus.



L'environnement est également au cœur du projet. Au total, la nouvelle Gare du Nord présentera 7 700 m² d’espaces verts et 3 200 m² de panneaux photovoltaïques.