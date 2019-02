Une nouvelle compagnie dans le ciel canadien

"plus tard cette année".

"L’agrandissement de l'aéroport Saint Hubert de Montréal fait partie d’un plan visant à se positionner comme un aéroport à bas coût desservant la région de la Montérégie, au Québec, ainsi que Montréal. Son emplacement est plus proche du centre-ville et du centre touristique de Montréal que le principal aéroport de la ville, l’aéroport international Pierre Elliott Trudeau.

En plus d' Enerjet , une nouvelle low-cost canadienne se prépare à décoller en 2019. Canada Jetlines qui travaille sur son lancement depuis plusieurs années , a choisi l'aéroport international de Vancouver comme base.Ses deux premiers Airbus A320 seront déployés sur la plate-forme.La low-cost ajoute que ses opérations débuterontElle compte proposer à ses clients des vols domestiques peu exploités ainsi que des liaisons vers les États-Unis, le Mexique et les Caraïbes.En plus de sa base de Vancouver, Canada Jetlines a noué des partenariats avec plusieurs plates-formes canadiennes : Québec, Kelowna (Colombie-Britannique) et de Winnipeg (Manitoba).Le transporteur à bas coût se posera aussi sur l'aéroport de Saint-Hubert Longueuil de Montréal. Il compte, en effet, profiter de la modernisation de cette plate-forme montréalaise jusque-là plus connue pour ses activités d'aviation privée.Il explique son choixCette plate-forme a récemment rénové sa piste et prévoit la construction d'un nouveau terminal. Elle devrait pouvoir soutenir les transporteurs aériens à très bas coût tels que Jetlines dès la fin de l’année prochaine.