Une nouvelle low-cost dans le ciel canadien pour 2019

"une structure de prix ultra low-cost et simple ainsi qu'un réseau étendu de destinations à travers le Canada et les USA".

La compagnie charter Enerjet , spécialisée dans le transport des salariés du secteur pétrolier et des clients de TO, va se lancer sur le marché de l'ultra low-cost en 2019.Financé par un consortium d'investisseurs canadiens et la société de capital-investissement Indigo Partners qui détient entre autres Tiger Airways et Spirit Airlines, le transporteur à bas coût indique qu'il offriraLa date de lancement et le programme de vols de la compagnie n'ont pas encore été précisés. Le communiqué n'indique pas, non plus, la composition de la flotte de la nouvelle entité.En revanche, la low-cost sera dirigée par son co-fondateur Tim Morgan, ancien directeur général opérationnel de WestJet.